Ploegloze Carlos Barbero (31) stopt als profwielrenner

Carlos Barbero is profwielrenner af. In een statement op sociale media laat de 31-jarige Spanjaard weten dat hij stopt als wielrenner op het hoogste niveau. Vorig jaar kwam Barbero nog uit voor Lotto Soudal, maar sindsdien zat hij zonder ploeg.

Barbero stond te boek als een goede sprinter, type puncheur. Via het kleine Euskadi werd hij in 2015 prof bij Caja Rural-Seguros RGA. Na twee jaar trok Barbero naar Movistar, waar hij drie jaar voor uitkwam. Daarna pikte NTT Pro Cycling, wat later Qhubeka ASSOS werd, hem op.

Na het stoppen van die Zuid-Afrikaanse ploeg kwam Barbero maar niet aan de bak. In mei tekende hij een contract bij Lotto Soudal, dat in de jacht was op UCI-punten. Barbero kon het team niet behoeden voor degradatie uit de WorldTour, maar kwam nog wel tot 44 koersdagen.

Op het palmares van Barbero staan twaalf profzeges. Twee keer won de renner uit Burgos het Circuito de Getxo. Daarnaast won hij etappes in rittenkoersen als de rondes van Burgos, Madrid en Castilla y Léon. Zijn laatste zege behaalde hij in 2019 in de Ronde van Oostenrijk.