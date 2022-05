Lotto Soudal met De Lie, Gilbert en Kron in Vierdaagse van Duinkerke

Lotto Soudal trekt met een, op papier, sterke ploeg naar de Vierdaagse van Duinkerke. In de sprints trekt de Belgische formatie de kaart van de jonge Arnaud De Lie. Philippe Gilbert, Andreas Kron en Brent Van Moer kunnen wellicht iets ondernemen in de etappes met meer reliëf.

De Lie zal de komende week op jacht gaan naar etappezeges. De nog altijd maar 20-jarige Waal staat te boek als een van de grootste sprinttalenten in het peloton. Dat liet hij dit jaar al zien met winst in de Trofeo Palma en de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. De Lie kan echter veel meer dan alleen sprinten, zo bleek wel in de voorbije Volta Limburg Classic. Daar bleek hij na een zware wedstrijd, over de nodige Limburgse heuvels, veel te sterk voor zijn naaste belagers.

De vraag is of De Lie op zijn twintigste al sterk genoeg is om de koninginnenrit met aankomst in Cassel te overleven. Lotto Soudal heeft echter meerdere ijzers in het vuur voor deze sleuteletappe, met de Deense heuvelspecialist Andreas Kron, good old Philippe Gilbert en hardrijder Brent Van Moer. Cédric Beullens, Carlos Barbero en Reinardt Janse van Rensburg vervolledigen de selectie.

Barbero en Janse van Rensburg zijn twee tussentijdse versterkingen van Lotto Soudal. De Spanjaard en Zuid-Afrikaan zaten sinds het vertrek van Qhubeka NextHash zonder ploeg, maar koersen nu sowieso tot het einde van het seizoen voor de formatie van John Lelangue. Barbero kwam afgelopen zondag al voor het eerst in actie voor Lotto Soudal in Eschborn-Frankfurt, net als Janse van Rensburg.

Selectie Lotto Soudal voor Vierdaagse van Duinkerke (3-8 mei)

Carlos Barbero

Cédric Beullens

Arnaud De Lie

Philippe Gilbert

Andreas Kron

Reinardt Janse van Rensburg

Brent Van Moer