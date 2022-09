Baloise-Trek begint aan crossseizoen met uitgebalanceerd team, zonder Toon Aerts

Interview

Teammanager Sven Nys heeft op de Balenberg zijn Baloise-Trek Lions voor komende winter voorgesteld. Zonder Toon Aerts, zoals u eerder vandaag al kon lezen. “Het is jammer, maar ook zonder Toon zijn we er klaar voor”, zegt Nys. “Zowel in de elite- als in de jeugdcategorieën gaan we ons mannetje staan, bij de mannen én de vrouwen.”

Het nieuws dat de wegen van Baloise-Trek en Toon Aerts scheidden, is best verrassend te noemen. De deal tussen beide partijen zou ook pas gisteravond definitief beklonken zijn. “Een keuze in overleg gemaakt om het contract te ontbinden. Toon kan zich nu maar beter concentreren op zijn verdediging.” Dat Aerts aangaf dat hij op 1 januari, net als broer Thijs, de ploeg zal verlaten, speelt in die beslissing uiteraard ook een rol.

“Nee, dit is geen beslissing onder druk van sponsors”, klinkt het. “Dit is echt in overleg gebeurd. Kijk, het ergste wat een atleet en een ploeg kan overkomen, is in onwetendheid leven. Waar zijn we aan toe? Er is momenteel gewoon geen eindpunt of houvast. Dus vinden we het goed dat er nu duidelijkheid is wat ons betreft. Toon kan op een rustige manier toewerken naar een nieuwe omgeving. En wij als ploeg kunnen ons concentreren op onze andere atleten, want die verdienen ook die aandacht.”



Pim Ronhaar

Zondag in Kruibeke gaat het Belgische seizoen van start, al duiken een aantal renners van Nys’ ploeg pas een week later in Beringen in het veld. In een nieuw shirt. “Hopelijk levert die de komende weken en maanden voldoende visibiliteit op”, lacht Nys. “Maar dat komt wel goed. We brachten een nieuwe jonge ploeg op de been. Lucinda Brand en Lars van der Haar zijn de ouderdomsdekens, maar er is een goede mix met jong talent.”

Nys noemt David Haverdings. “Hij domineerde vorige winter de juniorencategorie. We zijn trots dat David zijn U23-debuut voor Baloise-Trek maakt.” Nys noemt ook Pim Ronhaar. “Training en stages is nog iets anders dan wedstrijden, maar wat ik van hem zag de voorbije periode, doet me geloven dat hij een stap heeft gezet. Ik ben benieuwd waar hij uitkomt.”

Ook zoon Thibau is volgens Sven Nys een betere renner geworden dankzij het wegprogramma dat hij achter de rug heeft. “Al onze mannen hebben een prima zomer gereden. Lars van der Haar en Thijs Aerts wonnen er een etappe, Pim bikkelde lang mee voor een goed eindklassement.”

Van Anrooij in Wollongong

En dan zijn er uiteraard nog Lucinda Brand en Shirin van Anrooij. Brand was in Baal aanwezig en start wellicht volgende week haar crossseizoen. Van Anrooij was er niet bij, want zij vertoeft in Wollongong, waar ze zowel aan het WK tijdrijden als dat op de weg deelneemt.

“Lucinda heeft de ervaring, terwijl Shirin pas komt piepen”, lacht Nys. “Maar intussen kroonde ze zich in de Tour de France wel al tot beste jongere. Drie weken eerder werd ze twee keer Europees kampioene. De samenwerking met Trek-Segafredo werpt haar vruchten af. Een ideale mix die beide vrouwen in staat stelt zich verder te ontplooien.”

CX-kern Baloise-Trek Lions

Mannen U23: David Haverdings – Ward Huybs – Thibau Nys – Pim Ronhaar

Mannen elite: Yentl Bekaert – Thijs Aerts – Lars van der Haar

Vrouwen U23: Shirin van Anrooij

Vrouwen elite: Lucinda Brand