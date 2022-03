Bahrain Victorious ziet Luis León Sánchez opgeven in Parijs-Nice

Zoek niet meer naar Luis León Sánchez in de tachtigste editie van Parijs-Nice. De 38-jarige Spanjaard van Bahrain Victorious, in 2009 nog winnaar van de ‘Koers naar de Zon’, besloot tijdens de vijfde etappe naar Saint-Sauveur-de-Montagut in de remmen te knijpen.

In de bevoorradingszone besloot Sánchez uit de wedstrijd te stappen. De ervaren wegkapitein van Bahrain Victorious stond voor aanvang van de vijfde etappe 27ste in het algemeen klassement, op iets meer dan tweeënhalve minuut van leider Wout van Aert. Sánchez is overigens niet de enige renner die een DNF’je liet noteren. Ook Alexys Brunel van UAE Emirates en Tom Bohli, de Zwitserse hardrijder van Cofidis, maken inmiddels geen deel meer uit van het peloton.

Sánchez begon een maand geleden in de Ronde van Valencia aan zijn negentiende profseizoen. In de Spaanse rittenkoers ging het de Murciaan voor de wind en dat resulteerde in een zevende stek in het eindklassement. Sánchez trok vervolgens naar België om er deel te nemen aan het Vlaamse Openingsweekend. In Omloop Het Nieuwsblad werd hij 74ste, in Kuurne-Brussel-Kuurne 65ste.

Gedecimeerd peloton

Het regent vandaag opgaves in Parijs-Nice. Nadat eerder al naar buitenkwam dat Gino Mäder, Matteo Trentin en Yves Lampaert de Franse rittenkoers verlaten, hebben inmiddels nog tal van renners laten weten dat ze de wedstrijd niet zullen vervolgen. Onder andere Dylan Groenewegen, die tijdens de tweede etappe viel, ging niet meer van start.