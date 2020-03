Dylan Teuns en Pello Bilbao voeren Bahrain McLaren aan in Parijs-Nice vrijdag 6 maart 2020 om 19:44

Dylan Teuns en Pello Bilbao delen in Parijs-Nice het kopmanschap bij Bahrain McLaren. Voor de ploeg is het klassement het hoofddoel in de Franse ronde, waar twee jaar geleden met Gorka Izagirre al eens het podium werd gehaald.

Teuns en Bilbao gaan allebei als kopman van start in Parijs-Nice. Na de tijdrit op woensdag besluit de ploeg dan of deze strategie wordt aangehouden tot aan het eind van de wedstrijd, of dat voor één leider gekozen wordt. Teuns, die dit seizoen al vijfde werd in de Volta a Valenciana en de Ruta del Sol, kijkt uit naar de Franse ronde. “Parijs-Nice is een belangrijke wedstrijd op de kalender. Ik heb er zin in, want het parcours ligt me wel.”

Voor Bilbao, de nummer zes van de Ruta del Sol, was Parijs-Nice al sinds het begin van het seizoen een belangrijk piekmoment. “Ondanks alle problemen met het coronavirus heb ik normaal getraind, volledig gefocust op de wedstrijd. Het begin van het seizoen was goed en in deze wedstrijd hoop een volgende stap te zetten om regelmatiger te worden tijdens de koers. Ook ben ik erg gemotiveerd om een goede tijdrit te rijden.”

Selectie Bahrain McLaren voor Parijs-Nice 2020

Pello Bilbao

Damiano Caruso

Iván García Cortina

Heinrich Haussler

Hermann Pernsteiner

Dylan Teuns

Jan Tratnik