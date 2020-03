García Cortina was ziek voor Parijs-Nice: “Misschien had ik wel het coronavirus” zaterdag 28 maart 2020 om 15:03

Iván García Cortina maakte recentelijk indruk in Parijs-Nice met een ritzege, maar de Spanjaard kwam zonder verwachtingen naar de Franse WorldTour-wedstrijd. García Cortina had namelijk een virus onder de gelederen. “Misschien was het wel het coronavirus”, spreekt hij in gesprek met Marca.

“Het heeft me een week geveld”, gaat hij verder met zijn verhaal. “Ik kwam daardoor zonder verwachtingen naar Parijs-Nice toe, want ik had pas weer twee weken getraind. Ik wilde mijn ploeggenoten helpen, maar won uiteindelijk een belangrijke etappe.”

Onzekerheid

De sfeer zorgde er daarnaast voor dat Parijs-Nice een wedstrijd werd die de Spanjaard nog lang zal heugen. “Het was niet zo dat de teams angstig waren, maar er was wel veel onduidelijkheid. De sfeer was anders, omdat er veel onzekerheid was. We wisten niet of dat we na de wedstrijd naar huis mochten of dat we eerst in quarantaine moesten verblijven”, zo eindigt hij.