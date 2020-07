UCI sluit zaak Rohan Dennis tegen Bahrain McLaren vrijdag 31 juli 2020 om 08:35

De arbitragecommissie van de UCI heeft de zaak van Rohan Dennis tegen zijn voormalige ploeg Bahrain-McLaren gesloten. De Australische renner had een klacht bij de UCI ingediend om het salaris van zijn voortijdig beëindigde contract en de juridische kosten gecompenseerd te krijgen van zijn vorige team.

De UCI laat in een verklaring weten dat de zaak is gesloten. “De arbitragecommissie heeft vandaag (30 juli 2020) een beslissing genomen in de zaak van Rohan Dennis tegen zijn voormalige werkgever Bahrain World Tour Cycling Team”, zo luidt het. “Het panel heeft de aanklacht verworpen. Er kan binnen dertig dagen in beroep worden gegaan bij het Hof van Arbitrage voor Sport.”

De renner van Team Ineos heeft nog niet laten weten of hij in beroep gaat. Eerder gaf Dennis al aan niet volledig verder te kunnen met zijn leven als de zaak niet volledig wordt gesetteld.

Het contract van Dennis werd vorig jaar op 13 september ontbonden bij het Bahreinse WorldTour-team, nadat hij eerder de Tour de France verliet. De renner zou met de ploeg in onmin hebben geleefd over het materiaal.