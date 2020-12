August Jensen verlaat Riwal voor Delko One Provence

August Jensen heeft voor 2021 een profcontract in de wacht gesleept. De 29-jarige Noor verlaat het noodlijdende Riwal Securitas voor een Frans avontuur bij Delko One Provence. Jensen, die eerder ook voor Israel Cycling Academy reed, tekent bij het ProTeam een eenjarig contract.

“Dit is een geheel nieuwe ervaring voor mij, zeker om in een Franse ploeg te rijden”, vertelt Jensen. “Ik kijk ernaar uit om onderdeel uit te maken van de historie van de ploeg en om met ze te koersen. Mijn doel voor 2021 is om stappen te maken met het team, om mijn ploeggenoten te helpen in sommige koersen en ook zelf resultaten te behalen. Ik wil ook graag mijn ervaring doorgeven aan de jonge renners.”

De enige profzege van Jensen dateert uit 2017, toen hij een rit won in de Arctic Race of Norway. Wel behaalde hij de nodige ereplaatsen. Zo werd hij afgelopen najaar achtste in Parijs-Tours en was hij ook eens vierde in het Kampioenschap van Vlaanderen en de GP Jef Scherens. “August heeft een dubbele pet op, want hij kan een heel goede helper zijn en ook sprints voor puncheurs winnen”, zegt ploegmanager Philippe Lannes.

Met de komst van Jensen heeft Delko One Provence, dat onlangs hoofdsponsor Nippo kwijtraakte aan EF Pro Cycling, de selectie compleet voor 2021.