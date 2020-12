EF Pro Cycling wordt EF Education-NIPPO in 2021

EF Pro Cycling heeft de komst van het Japanse bouwbedrijf Nippo als nieuwe cosponsor officieel bekendgemaakt. Ook krijgt de ploeg van Jonathan Vaughters een nieuwe naam. Voortaan rijdt het team in het peloton rond als EF Education-Nippo.

Nippo is al langer als sponsor in de wielersport actief, maar voor het eerst verbindt het bedrijf zich aan een ploeg uit het hoogste niveau. “Voor de eerste keer maakt Nippo Corporation deel uit van de WorldTour en daar kijken we erg naar uit. Voor ons is het een heel nieuw avontuur”, laat Hiroshi Daimon van Nippo weten via de Amerikaanse ploeg. “We willen zoveel mogelijk bijdragen om het succes van EF Pro Cycling over de hele wereld voort te zetten.”

Ploegmanager Vaughters is erg tevreden met de komst van de nieuwe cosponsor. “Onze ploeg is van heinde en verre afkomstig en dat geldt ook voor de partners. Er heerst een vrijheid en frisheid in onze ploeg en onze relatie met onze partners, omdat we allemaal uit verschillende plaatsen in de wereld komen. En daar ben ik erg trots op. Met Nippo als naamsponsor kunnen we alleen maar meer bijdragen aan onze globale benadering van de wielersport.”

Nippo hoopt met de nieuwe samenwerking ook de Japanse wielersport te bevorderen. “We hopen dat de Japanse atleten en stafleden, van mecaniciens tot soigneurs die bij de ploeg komen, meer ervaring opdoen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het wielrennen in Japan”, vertelt Daimon verder. “We kunnen niet wachten om in 2021 als EF Education-Nippo te koersen.” Naast EF Pro Cycling gaat Nippo ook het continentale Nippo-Provence-PTS ondersteunen.

Fumiyuki Beppu

De geluiden dat Nippo zich aan EF Pro Cycling zou verbinden, gingen al langer rond. De huidige hoofdsponsor, taalonderwijsbureau EF, was hard getroffen door de gezondheidscrisis. Dat zorgde ervoor dat de ploeg kostenbesparende maatregelen moest nemen. Met het oog op de toekomst was Vaughters al langer op zoek naar extra geldschieters. Voor 2021 trok de ploeg de Japanners Fumiyuki Beppu en Hideto Nakane al aan.