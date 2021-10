August Jensen vindt met Rally Cycling nieuwe werkgever

August Jensen heeft een nieuwe ploeg gevonden voor komend seizoen. De 30-jarige Noor moest op zoek naar een nieuwe werkgever, nadat het Franse Delko besloot om de stekker uit het project te trekken. Jensen, die in het verleden ook uitkwam voor Israel Cycling Academy en Riwal, tekent voor één jaar.

Jensen begon zijn carrière bij het continentale Team Oster Hus-Ridley en maakte eind 2017 de stap naar het ProContinentale-niveau, om twee seizoenen te koersen voor Israel Cycling Academy. Jensen reed vervolgens nog een seizoen voor het Deense Riwal Securitas en dit jaar droeg hij het tenue van Delko. De snelle Noor werd dit jaar onder meer tiende in Parijs-Bourges, twaalfde in de GP de Denain en zestiende in de Tour du Finistère.

Hereniging met Arvid de Kleijn

Rally Cycling heeft besloten om Jensen op te vissen, na het verdwijnen van het noodlijdende Delko, op aanraden van sprinter Arvid de Kleijn. “Arvid kwam met de naam van August als sterke lead-out-renner. Hij brengt behoorlijk wat ervaring met zich mee en we kijken ernaar uit om hem te verwelkomen binnen onze familie”, zo laat Jonas Carney, de performance manager van Rally Cycling, weten in een perscommuniqué.

Jensen kan niet wachten om zijn eerste wedstrijden af te werken in het tenue van Rally Cycling. “Ik ben zo blij dat ik nu deel mag uitmaken van de ploeg, er heerst geloof ik een geweldige sfeer. Het lijkt me ontzettend tof om weer met Arvid (de Kleijn, red.) en Kristian (Aasvold, red.) te koersen. Arvid is ontzettend snel en we werkten in 2020 al goed samen.” Rally Cycling zal volgende week zijn laatste aanwinst voor 2022 presenteren.