Youri IJnsen • dinsdag 30 januari 2024 om 10:46

Attila Valter maakt Giro-voorselectie Visma | Lease a Bike compleet

Reeds zeven namen van Visma | Lease a Bike voor de Giro d’Italia 2024 waren bekend. Aangenomen werd dat Johannes Staune-Mittet nummer acht zou zijn, omdat het 22-jarige Noorse rondetalent door organisator RCS Sport zelf was aangekondigd in hetzelfde persbericht als Tadej Pogačar. Alleen gaat niet hij, maar Attila Valter naar de Giro. Dat is aan WielerFlits bevestigd.

Staune-Mittet pakte vorig jaar de eindzege in de Giro Next Gen (voorheen Giro d’Italia U23 of Baby Giro), door onder meer de aankomst bergop op de Stelvio te winnen. Er is echter binnen het Nederlandse WorldTeam nooit sprake geweest van een deelname aan de Italiaanse grote ronde door de Noorse profdebutant. De jongeling reed zijn eerste wedstrijden voor het WorldTeam van Visma | Lease a Bike in de Tour Down Under.

Hongaars kampioen Valter (25) is echter de laatste nog ontbrekende naam in de voorlopige selectie van Visma | Lease a Bike voor de Giro. Hij staat voor zijn tweede seizoen bij de Nederlandse ploeg. Hij begon 2023 goed met een vierde plaats in O Gran Camiño en een vijfde plek in Strade Bianche. Later werd hij ook dertiende in de Ronde van het Baskenland, elfde in de Waalse Pijl en vierde in de Ronde van Noorwegen.

Na de dubbele Hongaarse titel en een sterke slotrit in de Vuelta a Burgos (met de traditionele aankomst op Lagunas de Neila), reed hij in dienst van de drie kopmannen de Vuelta a España. Aanvankelijk zou de Hongaar vorig jaar ook de Giro rijden, maar de ploegleiding besloot hem later in de winter uit de planning te halen. Ze wilden Valter aan het werk zien in de Ardennenklassiekers, waar hij voor eigen kans mocht gaan.

Nu zal dat dus wél in de Giro gebeuren, want Visma | Lease a Bike zet in die ronde in op ritzeges. In de vlakkere etappes moeten Wout van Aert en Olav Kooij daarvoor zorgen, terwijl Jan Tratnik en Edoardo Affini (naast hun werk in de sprinttrein) de overgangsritten zullen aankruisen. Robert Gesink, Wilco Kelderman, Cian Uijtdebroeks en Valter mogen hun kans gaan in de bergetappes, al jagen Kelderman en Uijtdebroeks ook stiekem een goed klassement na.