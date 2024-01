woensdag 3 januari 2024 om 11:30

Wout van Aert blikt vooruit op de Giro: “De eerste week kan voor mij zijn”

Wout van Aert zat de voorbije weken vooral op de crossfiets, maar de 29-jarige Belg is toch vooral bezig met zijn wegseizoen. De renner van Visma | Lease a Bike hoopt in het voorjaar een gooi te doen naar de zege in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar maakt daarna zijn debuut in de Giro d’Italia. Wat verwacht Van Aert eigenlijk van La Corsa Rosa?

In gesprek met de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport heeft Van Aert het voor het eerst uitgebreid over de eerste grote ronde van 2024. “Ik denk dat het tijd is om eens een andere grote etappekoers dan de Tour de France te betwisten. De focus zal uitsluitend liggen op het behalen van ritzeges. We hebben geen echte klassementsrenner in onze Giro-ploeg. Ik mik zelf op ritoverwinningen, maar weet nog niet op welke dagen ik me zal concentreren.”

“Ik kijk er in elk geval wel naar uit om op 4 mei van start te gaan. Het parcours van de openingsrit zit al in mijn hoofd. Er volgen dan meteen uitdagende beklimmingen en een aankomst in Turijn. En dan hebben we ook nog een tijdrit in de eerste week”, doelt de veelzijdige Van Aert op etappe zeven. “Ik ben benieuwd hoe het allemaal zal verlopen, ook al omdat er een renner van het kaliber Tadej Pogacar aan de start staat. We gaan het zien, maar de eerste week kan voor mij zijn.”



Olympische Spelen

Van Aert zal in de komende Ronde van Italië onder meer koersen aan de zijde van twee andere Giro-debutanten, met Cian Uijtdebroeks en Olav Kooij. Kan Van Aert al iets zeggen over onderlinge dynamiek en rolverdeling? “We hebben geen uitschieter voor het klassement”, schetst de Belg. “We bekijken het etappe voor etappe. Dit biedt ook de ruimte om bijvoorbeeld een interessante jonge renner als Cian Uijtdebroeks aan het werk te zien.”

Schitteren in de Giro d’Italia is dus zeker een doel voor Van Aert, maar dat is zeker niet de enige reden waarom hij dit jaar opteert voor de Italiaanse ronde. “Het is ook een belangrijke wedstrijd om me zo goed mogelijk voor te bereiden op de Olympische Spelen. Na de laatste dag van de Giro heb ik nog een maand om mijn voorbereiding af te ronden. Maar ik wil mezelf ook niet al te veel druk opleggen.”