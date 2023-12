donderdag 21 december 2023 om 15:01

Cian Uijtdebroeks richt zich in 2024 op goed klassement in Giro d’Italia

De focus van Cian Uijtdebroeks richt zich komend seizoen op de Giro d’Italia. Het Belgische toptalent, die nog altijd is verwikkeld in een transfersoap, hoopt in de Italiaanse ronde een goed klassement te rijden namens Visma | Lease a Bike.

De nog altijd maar 20-jarige Uijtdebroeks reed dit jaar in zijn eerste grote ronde, de Vuelta a España, al naar een knappe achtste plaats in het eindklassement. Na een sterke Vuelta hoopt de Belgische ronderenner in 2024 hetzelfde te doen in de Giro d’Italia. “De Giro wordt mijn hoofddoel”, verklapt Uijtdebroeks op de ploegenpresentatie van Visma | Lease a Bike in Amsterdam.

“Ik kijk heel erg uit naar die ronde. We willen als team etappes winnen, maar persoonlijk hoop ik ook een goed klassement te rijden. Ik kan echter wel zonder druk koersen. Ik krijg er een vrije rol en kan dan kijken hoever ik sta. Zeker met de aanwezigheid van iemand als Tadej Pogacar is het mooi om te zien waar ik nu sta. De volgende maanden kan ik kijken hoe we op dat niveau zullen raken.”

Uijtdebroeks zal in de komende Ronde van Italië onder meer koersen aan de zijde van twee andere Giro-debutanten. Wout van Aert gaat in de Italiaanse ronde op jacht naar etappezeges, sprinter Olav Kooij krijgt in de komende Giro voor het eerst de kans om zich te meten in een drieweekse rittenkoers.

Toekomst

Uijtdebroeks was donderdag dus aanwezig bij de ploegenpresentatie van Visma | Lease a Bike, maar de jonge renner is nog wel altijd verwikkeld in een heuse transfersoap. Uijtdebroeks staat bij de UCI nog administratief ingeschreven bij BORA-hansgrohe, maar was onlangs ook al met renners van Visma | Lease a Bike mee op trainingskamp in Spanje en liet zich nu dus ook zien bij de presentatie van de renners en de plannen voor het seizoen 2024.

De Nederlandse ploeg heeft in het eerste persbericht laten weten dat Uijtdebroeks tot eind 2027 is vastgelegd. Dit was volgens het kamp-Uijtdebroeks en ploegbaas Richard Plugge mogelijk omdat Uijtdebroeks per 1 december 2023 zijn contract verbroken heeft. BORA-hansgrohe is echter van mening dat de Belg nog altijd vastligt. Er zijn in ieder geval door het management van Uijtdebroeks juridische procedures opgestart in de transferzaak.