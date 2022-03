‘Betalingsproblemen bij Astana Qazaqstan’

De renners van Astana Qazaqstan hebben dit jaar nog geen loon ontvangen. Ze wachten nog op het geld van januari en ook het salaris van februari (dat tussen 28 februari en 5 maart overgemaakt hoort te worden) is nog niet binnen. Dat laten bronnen weten aan VeloNews.

Het is niet de eerste keer dat er betalingsproblemen zijn bij Astana. In 2018 en 2020 moesten renners en stafleden ook al langer wacht op hun loon. Een van de bronnen zegt tegen VeloNews dat de Kazachse formatie, die in 2006 opgericht werd na het ter ziele gaan van Liberty Seguros, in het begin van het jaar inderdaad wel vaker betalingsproblemen heeft, maar dat dit voortkomt uit een trage opstart van de administratie. In dat geval zou er geen reden tot paniek zijn.

De politieke instabiliteit in Kazachstan zorgt er echter voor dat de achterstallige betalingen ditmaal opvallender zijn. De ploeg van Aleksandr Vinokourov kwam in januari in onzeker vaarwater, nadat er in het thuisland grootschalige protesten uitbraken. Hoewel de staat de wielerploeg bezit en sponsort, wilde het team op dat moment niets kwijt over de eventuele gevolgen van deze ontwikkelingen voor hun eigen toekomst.