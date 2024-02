dinsdag 27 februari 2024 om 17:52

Arnaud De Lie was na val kwaad op organisatie: “Wagens gaan in de fout”

Video Arnaud De Lie begon als de uitgesproken favoriet aan Le Samyn, maar kwam op goed dertig kilometer van de streep ten val. De Lie was na zijn val not amused en liet zijn frustraties de vrije loop. “Het is toch duidelijk dat die wagens in de fout gaan”, is Dirk Demol, zijn ploegleider bij Lotto Dstny, van mening.

De oud-renner kijkt voor de camera van WielerFlits terug op ‘een baaldag’ voor Lotto Dstny, en dan vooral op het incident met kopman Arnaud De Lie. De Waal moest op ruim dertig kilometer van de streep van fiets wisselen vanwege een leegloper. De 21-jarige renner maakte zich echter niet druk en leek tussen de auto’s al snel weer zijn plek in te nemen in het peloton, maar schoof tijdens zijn achtervolging op hoge snelheid onderuit in een bocht.

“Arnaud moest in de laatste ronde van fiets wisselen, op een moment dat het nog makkelijk kon. Er was zeker nog geen paniek”, schetst Demol. “We schoven door met de wagen en hij wisselde van fiets. Hij zat gewoon tussen de auto’s en was aan het terugkomen. Maar dan is er plots een wagen van de organisatie die stopt in een bocht. Alle auto’s moeten daarachter dan weer stoppen. Arnaud moet zich langs de wagens gooien en glijdt uit. Een ongelukkig manoeuvre.”

Demol wijst wel met de beschuldigende vinger naar de organisatie. “Het is toch wel duidelijk dat die wagens in de fout gaan. Je stopt niet in een bocht, dat is redelijk simpel. Nee, Arnaud was niet furieus op mij. Waarom zou hij kwaad zijn op mij? Hij was gewoon zwaar ontgoocheld en kwaad op de wagens die stil stonden. Ik heb hem nog niet gezien. Ik hoop dat het bij schaafwonden blijft, maar hij ging toch wel vrij hard onderuit.”