dinsdag 27 februari 2024 om 16:45

Topfavoriet Arnaud De Lie geeft na val op in Le Samyn

Arnaud De Lie zal de 56ste editie van Le Samyn niet winnen. De Belgische sprinter van Lotto Dstny begon als de uitgesproken favoriet aan de Waalse klassieker, maar kwam op goed dertig kilometer van de streep ten val. De Lie stapte nog wel weer op de fiets, maar gaf er niet veel later toch de brui aan.

De Lie moest vlak voor zijn val van fiets wisselen vanwege een leegloper. De 21-jarige kopman van Lotto Dstny maakte zich echter niet druk en leek tussen de auto’s al snel weer zijn plek in te nemen in het peloton, maar schoof tijdens zijn achtervolging op hoge snelheid onderuit in een bocht.

De Lie was na zijn val zichtbaar gefrustreerd en besloot zich verbaal af te reageren op de motards en andere ploegleiders. De Waal leek ook niet van plan om zijn weg te vervolgen, maar stapte toch weer op de fiets. De Lie probeerde nog terug te keren in de koers, maar zag al snel het heilloze van zijn missie in en besloot halt te houden bij de teambus van Lotto Dstny.

🚴🇧🇪 | Arnaud de Lie wil terugkeren na een fietswissel, maar gaat onderuit en de Belg is woedend. “Wat doe ik hier ook in deze ***koers 😡 😡 😡 #LeSamyn 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/31cOlxuO4b — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 27, 2024

Het is nog onduidelijk of De Lie ook blessures heeft overgehouden aan zijn valpartij. Er was op het eerste gezicht wel wat schade bij de jonge coureur, met een gescheurde broek en een gehavende elleboog.