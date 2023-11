Youri IJnsen • maandag 27 november 2023 om 16:00

Antwan Tolhoek hoopt in Portugal carrière te herlanceren

Antwan Tolhoek heeft een nieuwe ploeg gevonden. De 29-jarige klimmer kon na anderhalf jaar blessureleed niet rekenen op een langer verblijf bij Lidl-Trek. De Zeeuw slaagde er niet in een contract in de wacht te slepen bij een profploeg en staat op het punt om een contract te tekenen bij een Portugees Continental-team. Meerdere bronnen bevestigen het nieuws aan WielerFlits.

Die ploeg heet Sabgal-Anicolor, maar ging in 2023 door het leven als Glassdrive Q8 Anicolor. Daarvoor heette de ploeg jarenlang Efapel. Die naam is overigens nog altijd in het peloton terug te vinden: de sponsor is na 2022 overgestapt naar de nieuwe ploeg van José Azevedo. De intussen 50-jarige Portugees was daarvoor jarenlang teammanager van Katusha-Alpecin. Het team waarvoor Tolhoek gaat rijden, staat onder leiding van de familie Pereira. Met nieuwe geldschieter Sabgal Foods is overeengekomen dat die ploeg een meer internationaler programma gaat rijden.

Bij Sabgal-Unicolor gaat Tolhoek proberen om zijn carrière opnieuw te lanceren. De Zeeuw kwam via de opleidingsploeg van Rabobank en een stage bij Tinkoff-Saxo in 2016 terecht bij Roompot-Oranje Peloton. Daar maakte hij in het eerste seizoen direct indruk, waarna LottoNL-Jumbo hem meteen overnam. Na enkele veelbelovende jaren leek de klimmer in een dienende rol terecht te komen bij het Nederlandse WorldTeam, waarna hij besloot te vertrekken. Bij Lidl-Trek zou hij meer eigen kansen krijgen, maar die heeft hij door een slepende knieblessure nooit kunnen pakken.

De laatste jaren reed zijn nieuwe ploeg louter wedstrijden in Portugal en heel af en toe een koers in Spanje. Jaarlijkse hoogtepunten waren de Volta ao Algarve en de vermaarde Ronde van Portugal. Vorig seizoen wist de Uruguyaan Maurico Moreira die wedstrijd nog te winnen. Hij maakt volgend jaar ook deel uit van Sabcal-Unicolor, net als in ieder geval Gabriel Baptista, Duarte Domingues, Frederico Figueiredo, Luís Mendonça, Artem Nych en Rafael Reis. Sabgal-Unicolor gaat in 2024 rijden met veertien coureurs en kondigde ook renners met de Britse, Deense en Spaanse nationaliteit aan.

De Portugese ploeg gaat met een groter budget werken en een andere visie. Wellicht dat ze op die manier afscheid kunnen nemen van het schimmige verleden. Efapel bleek namelijk meer dan eens een toevluchtsoord van (ex-)dopeurs. Onder meer André Cardoso, Domingos Gonçalves en Carlos Iván Oyarzún stonden de laatste jaren onder contract bij de Portugezen, die in een verder verleden ook namen als David Blanco, Santiago Pérez en David Bernabéu op de loonlijst hadden staan.

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed