zaterdag 9 december 2023 om 12:13

Antwan Tolhoek begint ‘blij en dankbaar’ bij nieuwe ploeg: “Kans om mezelf te herontdekken”

Zoals WielerFlits in november al wist te melden, rijdt Antwan Tolhoek in 2024 voor Sabgal-Anicolor. De Portugese Continental-ploeg heeft het nieuws nu zelf ook naar buiten gebracht middels een persbericht.

“Ik ben blij en dankbaar om onderdeel te zijn van Sabgal, en met de kans die ik van Rúben en Carlos Pereira (de teambazen, red.) heb gekregen om mezelf te herontdekken en mijn liefde voor het wielrennen terug te vinden”, laat Tolhoek weten in het persbericht. “Ik wil terugkomen op mijn oude niveau na twee moeilijke jaren, met de nodige valpartijen en blessures. Het kostte me veel tijd om te herstellen.”

“Ik geloof dat we met dit team – met de mentaliteit en de doelen die we hebben – alles kunnen bereiken wat we willen. Ik hoop dat we als collectief veel succes kunnen behalen. Persoonlijk hoop ik een kracht te zijn binnen het team.”

Sabgal-Anicolor

Sabgal-Anicolor ging in 2023 door het leven als Glassdrive Q8 Anicolor. Daarvoor heette de ploeg jarenlang Efapel. Het team staat onder leiding van de familie Pereira. Met nieuwe geldschieter Sabgal Foods is overeengekomen dat de ploeg een meer internationaler programma gaat rijden. Het team, dat in 2024 een selectie van veertien renners zal hebben, trok ook al enkele andere buitenlandse renners aan. Zo nam het André Carvalho over van Cofidis.

Tolhoek reed acht seizoenen bij een profploeg. De Zeeuw kwam via de opleidingsploeg van Rabobank en een stage bij Tinkoff-Saxo in 2016 terecht bij Roompot-Oranje Peloton. Daar maakte hij in het eerste seizoen direct indruk, waarna LottoNL-Jumbo hem meteen overnam. Na enkele veelbelovende jaren leek de klimmer in een dienende rol terecht te komen bij het Nederlandse WorldTeam, waarna hij besloot te vertrekken. Bij Lidl-Trek zou hij meer eigen kansen krijgen, maar die heeft hij door een slepende knieblessure nooit kunnen pakken.