Annemiek van Vleuten denkt nog altijd aan WK: “Je weet het nooit” zondag 20 september 2020 om 08:43

“Het WK zal een vrijwel onmogelijk verhaal worden”, zo vertelde Annemiek van Vleuten, enkele uren nadat ze haar pols had gebroken in de Giro Rosa. Twee dagen later heeft de regerend wereldkampioene toch nog de stiekeme hoop dat ze komende zaterdag haar wereldtitel kan verdedigen in het Italiaanse Imola.

De renster van Mitchelton-Scott was een van de slachtoffers van een valpartij, door Marianne Vos omschreven als ‘een grote domino’. De ongelukkige Van Vleuten wist nog wel de finish te bereiken, maar kwam over de streep met maar één hand aan het stuur en na de finish vertelde ze te vrezen voor een breuk in haar linkerpols.

“Mijn artsen denken heel erg in mogelijkheden”

In een ziekenhuis in Zuid-Italië werd haar vermoeden bevestigd. In Italië werd de pols (zonder verdoving) weer rechtgezet, maar Van Vleuten is inmiddels ook al geopereerd in Nederland. Maandag krijgt de renster van Mitchelton-Scott een brace aangemeten, waardoor ze ook weer kan fietsen. En dus gloort er nog hoop aan de horizon.

“Mijn artsen denken heel erg in mogelijkheden, daar was ik wel verbaasd over”, zo vertelt Van Vleuten in gesprek met Langs de Lijn op NPO Radio 1. “Het is niet zo’n heel gecompliceerde breuk. Ik bekijk het dag per dag en doe er alles aan optimaal te herstellen. Ik sta in de optimale herstelstand, je weet het nooit.”

Als het WK in Qatar was geweest, had ik me er helemaal niet zo druk om gemaakt”

Van Vleuten over haar WK-kansen. “Wie weet, ik kan niet in de toekomst kijken. Maandag ga ik overleggen met de artsen en wordt er een brace aangemeten. Met die brace kan ik fietsen en dan gaan we verder kijken. Een dergelijk parcours als dit WK heb je niet elk jaar. Het is op mijn lijf geschreven. Als het WK nu in Qatar was geweest, had ik me er helemaal niet zo druk om gemaakt.”

De KNWU zal uiterlijk dinsdag de namen moeten doorgeven van de Nederlandse deelnemers aan de wegwedstrijd. De wielerbond laat aan de NOS weten de ‘optie-Van Vleuten’ open te houden. Voor de tijdrit van aanstaande donderdag is Ellen van Dijk al aangewezen als vervangster.