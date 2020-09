Giro Rosa: Annemiek van Vleuten vreest voor polsbreuk donderdag 17 september 2020 om 15:54

Annemiek van Vleuten lijkt een derde opeenvolgende eindzege in de Giro Rosa te kunnen vergeten. De wereldkampioene was een van de slachtoffers van een valpartij in de slotfase van de zevende etappe. Van Vleuten liet na de finish weten dat ze vreest voor een polsbreuk.

De ritzege ging na een chaotische laatste kilometer naar Lotte Kopecky, de ongelukkige Van Vleuten kwam met achterstand over de finish. De rozetruidrager kwam over de streep met maar één hand aan het stuur en na de finish werd vertelde ze te vrezen voor een breuk in haar linkerpols.

De gevolgen voor Van Vleuten zijn nog onbekend, maar de valpartij lijkt wel een vroegtijdig einde te maken aan haar Giro Rosa. De Nederlandse, die in de tweede etappe de leiding wist te veroveren, zal met een polsbreuk wellicht ook moeten passen voor de wereldkampioenschappen in Imola.

Marianne Vos: “Het was een grote domino”

Ook een andere Nederlandse wereldtopper, Marianne Vos, ging hard tegen de vlakte. De kopvrouw van CCC-Liv, die al drie etappes wist te winnen in deze Giro Rosa, kwam met een gescheurd truitje over de finish. De Poolse formatie laat via social media echter weten dat Vos ‘slechts’ last heeft van schaafwonden.

Meerdere rensters kwamen op hoge snelheid ten val, zo vertelde Vos na de finish. “We reden in dalende lijn. Het ging loeihard, we konden elkaar niet ontwijken. Het was denk ik een combinatie van stress voor de laatste bocht en wielen die elkaar raakten. Vervolgens was het een grote domino”, zo laat ze weten aan de NOS. “Ik heb denk ik wel geluk gehad.”