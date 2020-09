Annemiek van Vleuten over WK-kansen: “Een vrijwel onmogelijk verhaal” vrijdag 18 september 2020 om 08:58

Annemiek van Vleuten leek hard op weg naar een derde opeenvolgende eindzege in de Giro Rosa, maar donderdag ging het mis in de slotfase van de zevende etappe. De regerend wereldkampioene kwam op hoge snelheid ten val en brak haar pols. “Er was geen dokter voor nodig om te zien dat het gebroken was”, zo vertelt ze aan de NOS.

De renster van Mitchelton-Scott was een van de slachtoffers van een valpartij, door Marianne Vos omschreven als ‘een grote domino’. De ongelukkige Van Vleuten wist nog wel de finish te bereiken, maar kwam over de streep met maar één hand aan het stuur en na de finish vertelde ze te vrezen voor een breuk in haar linkerpols.

Een zware minuut

Van Vleuten werd uiteindelijk afgevoerd naar een ziekenhuis in Zuid-Italië. “Daar hebben ze de pols zonder verdoving weer weten recht te zetten. Dat is in Zuid-Italië blijkbaar normaler dan in Nederland. Ik heb een hele zware minuut gehad in het ziekenhuis, maar het staat nu wel weer recht. Het is een flinke breuk.”

De Nederlandse zal nu zo snel mogelijk terugreizen naar Nederland. “Ik moet ik Nederland ook worden geopereerd. Dan kan ik ook sneller herstellen en weer eerder op de fiets kruipen”, aldus Van Vleuten, die ook het WK in Imola dreigt te missen. De mondiale titelstrijd is al over ruim een week in Italië.

Over het WK: “In principe geen optie”

“Of het WK nog haalbaar is? Ik heb contact met de arts die Tom Dumoulin (de Limburger liep vier jaar geleden een breukje op in de pols, vlak voor de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, red.) heeft geholpen in 2016. Die zei dat er misschien nog wel iets mogelijk is, maar dat was wel voordat hij de foto’s zag”, is Van Vleuten nog in staat om te lachen.

“Ik ga er vrijdag heen om me goed te laten informeren en onderzoeken. Ik hoop vrijdag of zaterdag te worden geopereerd. Ik verwacht echter wel dat het WK een vrijwel onmogelijk verhaal zal zijn. In principe ga ik ervan uit dat het geen optie is, maar ik ben er nu ook niet mee bezig.”