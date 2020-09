WK 2020: Ellen van Dijk vervangt geblesseerde Van Vleuten op de tijdrit zaterdag 19 september 2020 om 08:48

Ellen van Dijk gaat toch van start op het WK tijdrijden, dat donderdag door en rond het Italiaanse Imola wordt gehouden. Nu Annemiek van Vleuten kampt met een polsbreuk als gevolg van een val in de Giro Rosa, is de wereldkampioene van Firenze (2013) opgeroepen als vervangster.

Voor de tijdrit mocht de KNWU de laatste jaren steeds drie rensters afvaardigen voor de tijdrit, omdat Nederland elke keer de regerende Europese kampioene (en een automatische plaatsing voor het WK) in de ploeg had. Die regel schrapte de UCI dit jaar omdat niet alle continentale kampioenschappen zijn verreden. Daardoor moest bondscoach Loes Gunnewijk aanvankelijk Ellen van Dijk teleurstellen.

Nu Van Vleuten haar pols heeft gebroken bij een valpartij in de Giro Rosa, komt Van Dijk toch in actie op het WK tijdrijden. De andere Nederlandse in de rit tegen de klok is Anna van der Breggen.