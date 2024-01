maandag 15 januari 2024 om 11:31

Annemarie Worst behaalt brons op NK veldrijden: “Verrassing, maar op goede dag kon het lukken”

Video Haar naam werd vooraf niet al te veel genoemd, maar Annemarie Worst stond zondag toch maar mooi op het podium van het NK veldrijden. Met een bronzen plak om haar nek. Had ze dat zelf zien aankomen? “Aan de ene kant was het een verrassing, maar aan de andere kant wist ik: met een goede dag kan het lukken”, zei ze na afloop tegen WielerFlits.

“Het afgelopen seizoen was het altijd een beetje afwachten. Je hoopt het, maar als het dan gebeurt, is het heel leuk”, aldus Worst, die een ‘redelijke goede dag’ kende. “Lucinda en Puck waren weg, dus probeerde ik mijn eigen wedstrijd te rijden. Dat lukte eigenlijk wel goed. Ik probeerde niet te veel bezig te zijn met de mensen achter me.”

In de strijd om plek drie had Worst vooral tegenstand van Ceylin del Carmen Alvarado. “Op een gegeven maakte Ceylin heel veel foutjes. Ik probeerde er gelijk langs te gaan en mijn eigen ding te doen. Toen kreeg ik een gaatje, dat ik probeerde uit te bouwen. Dat lukte gelukkig”, lachte de renster van Cyclocross Reds.

Aanloop naar WK

Met NK-brons op zak gaat Worst zich nu verder voorbereiden op het WK in Tábor. “Dinsdag gaan we op stage. Dan rijd ik natuurlijk de Wereldbeker in Benidorm. Daarna doe ik Hamme nog en misschien Hoogerheide. Vervolgens wacht het WK alweer!”

De Wereldbeker Hoogerheide is dus nog een twijfelgeval. “Vanaf het begin van het seizoen heb ik de X2O Trofee-wedstrijden had laten staan, de Wereldbeker was een beetje voor erbij. Maar aan de ene kant vind ik het wel leuk om een dubbelweekend te rijden de week voor het WK. Het is even kijken hoe het uitkomt.”

WK-ambities

Worst vindt het lastig om te benoemen wat haar ambities zijn voor het WK zelf. “Het WK is altijd een beetje een rare wedstrijd. Dat heb ik al een paar keer gehad. Een paar jaar geleden was ik niet de favoriete, maar kon ik opeens wereldkampioen worden. Maar ik ben op zich realistisch. Het afgelopen seizoen ging het niet supergoed, dus je hoopt dat het op zo’n dag heel goed gaat. Ik heb er gewoon zin in en maak er het beste van.”

De uitslag op het NK is een opsteker richting de komende weken, zei Worst nog. “Het laat maar weer zien dat er van alles kan gebeuren in een wedstrijd. Een WK is weer een aparte wedstrijd, dus dat is weer spannend.”