maandag 15 januari 2024 om 10:05

Nederlands crosskampioene Lucinda Brand denkt tijdens WK-trainingen ook al aan latere doelen

Video Lucinda Brand kroonde zich zondag tot Nederlands kampioen veldrijden. Een groot succes, maar de renster van Baloise Trek Lions wil meer. Ze gaat zich nu voorbereiden op het WK in Tabor én wat daarna komt

“Ik vlieg morgen naar Spanje toe”, zei ze zondag voor de camera van WielerFlits. “De eerste week ben ik daar met de wegploeg. Ik zal daar zo goed mogelijk proberen te trainen. Vervolgens rijd ik Benidorm (de Wereldbeker-manche op 21 januari, red.) en blijf ik nog een paar dagen, voordat ik Hamme (de Flandriencross op 27 januari, red.) weer aan de start sta. In Spanje hebben we dus even tijd om kwalitatief te trainen. Daarna zal het vooral zaak zijn om fit en fris te blijven.”

Te veel rusten richting het WK wil Brand nog niet. “Ik denk wel dat het goed is om nog even goed te trainen. Los van dat het goed is voor het WK, moet ik straks ook gewoon weer een wegseizoen draaien. Ik heb nog wel eventjes totdat dat begint, maar alles wat ik nu train, is mooi meegenomen. En je kunt niet gaan stilzitten, want dan komt het WK sowieso niet goed.”

Gebroken neus

Brand won het NK in Hoogeveen overigens met een gebroken neus, opgelopen in de Wereldbeker Zonhoven. Tijdens de titelstrijd hinderde de blessure en de val die eraan voorafging haar echter niet. “Ik merkte dat deze week al dat ik gewoon dezelfde trainingen kon doen. Deze week stond vooral in het teken van weer wat frisheid krijgen, want met de hele kerstperiode merk je dat dat langzaam wat wegzakt. Ik merkte dat dat goed zat. Ik had alleen wat twijfels of ik op dit parcours mijn kracht kwijt zou kunnen, maar dat bleek van wel.”