zondag 14 januari 2024 om 15:10

Lucinda Brand neusje van de zalm op NK Veldrijden: “Goed om de collectie uit te breiden”

Video Een blije Lucinda Brand na afloop van het NK Veldrijden. Niet zo gek ook, want ondanks een gebroken neus snelde ze naar de Nederlandse titel. “Ik ben heel blij dat ik dit vandaag kon doen en dat ik nu deze mooie trui heb”, liet ze weten in gesprek met WielerFlits.

“Mijn neus is wel gebroken, maar staat wel een soort van recht en ik kan gewoon ademen”, vertelde Brand voor de start van het NK aan WielerFlits. “We gaan wel zien hoe het vandaag loopt. We gaan er gewoon vol vertrouwen en met open vizier in.” En dat deed ze. Al van bij het begin van de cross legde ze de zweep erop. Puck Pieterse bood het meeste weerwerk, maar Brand zou uiteindelijk overtuigend naar derde nationale veldrittitel snellen.

“De collectie was al mooi, maar het is altijd ‘m goed om uit te breiden”, opende Brand achteraf haar relaas. “Ik voelde me weer heel fris na de Kerstperiode. Ik had vooraf vooral wat twijfels of ik op dit parcours mijn kracht kwijt zou kunnen, dat bleek van wel. Er waren twee echte stoempstukken, ook het lopen was erg zwaar. De bochtjes waren best verraderlijk. Wat dat betreft was het heel afwisselend. Ik heb geen last gehad van mijn neus.”

En dus kan Brand met het rood-wit-blauw op zak naar het WK toewerken. Hoe dat traject eruit ziet? “Ik vlieg morgen naar Spanje. De eerste week ben ik daar met de wegploeg. Ik moet straks ook gewoon weer een wegseizoen draaien en alles wat ik nu daarvoor train is mooi meegenomen. Dan rijd ik Benidorm en dan is het nog een paar dagen voor ik in Hamme weer aan de start staan. Dan zal het nodig zijn om fit en fris te blijven.”