Ander shirt en andere naam: Van der Poel koerst in Roubaix voor Alpecin-Elegant

Mathieu van der Poel zal in Parijs-Roubaix 2023 niet uitkomen voor Alpecin-Deceuncink… Maar voor Alpecin-Elegant. Co-sponsor Deceuninck staat haar plaats op het shirt eenmalig af aan Elegant, de serie van kunststof kozijnen van het bedrijf.

Het is een promotiestunt van Deceuninck, dat komend najaar de Elegant-serie op de Franse markt brengt. “Als multinational zijn we meer dan trots om de lancering van de Elegant-ramen in de spotlights te zetten, samen met de ploeg”, zegt Bart Peeters van Deceuninck. “Als hoofdsponsor vinden we het belangrijk om de ploeg te betrekken bij onze productlancering in Frankrijk, tijdens een van de mooiste wedstrijden. Het maakt de band nog inniger.”

Manager Philip Roodhooft van Alpecin-Deceuninck is blij met de samenwerking. “Dit is een unieke kans. Daarom zijn we blij om samen te werken met Deceuninck, wat een loyale partner is binnen onze structuur, om Elegant in de schijnwerpers te zetten tijdens het enige monument in Frankrijk. De renners zullen dit shirt met trots dragen.”



