Voorbereiding op Parijs-Roubaix: Waar kan Mathieu van der Poel de Jumbo-mannen verrassen?

De Ronde van Vlaanderen 2023 werd de snelste en misschien wel strafste editie die we tot nu toe in de geschiedenis aanschouwd hebben. Zonder Tadej Pogačar moeten dezelfde hoofdrolspelers nu het mooie weer maken in Parijs-Roubaix. Hoe, wie, wat, waar en waarom wint de Franse calvarietocht? Je hoort het in de WielerFlits Podcast!

Uiteraard staan we nog eventjes stil bij de Vlaamse Hoogmis. Mathieu van der Poel die voor de derde keer dit jaar Wout van Aert wist te verrassen, superlatieven voor ‘de Eddy Merckx van onze tijd’ Pogačar en wat Maxim en Youri nog meer opviel. Met de hamvraag: welke lessen kunnen we trekken uit De Ronde en welke trends zijn zichtbaar?

Voordat de mannen naar de Hel van het Noorden trekken, haakt ook Materiaalzone-redacteur Ties aan. Team DSM en Jumbo-Visma gaan namelijk met een nieuw technisch snufje beginnen aan de Helleklassieker: een bandendrukregelaar. “Op papier is het een innovatie die ongelooflijke winst gaat opleveren. Als beide systemen doen wat ze moeten doen, dan zijn de mannen die zondag Parijs-Roubaix met dit snufje rijden onverslaanbaar.”

Lees ook: Voorbeschouwing: Parijs-Roubaix 2023 – Nieuw duel tussen Van der Poel en Van Aert?

Een van die twee ploegen die ermee rijdt, is dus Jumbo-Visma. Zij zijn volgens Youri dé topfavoriet voor de kasseienklassieker. “Als ze het goed spelen, kunnen ze zelfs met drie op het podium eindigen. Dylan van Baarle en Wout van Aert in willekeurige volgorde op één en twee, Christophe Laporte die daarachter het sprintje van het achtervolgende groepje wint. […] Toch heeft binnen die ploeg voor mij Nathan Van Hooydonck de grootste kans.”

Maxim denkt er het zijne van en neemt zelfs eventjes de rol van Youri over, die doorgaans strooit met namen. “Jumbo-Visma is in de breedte de sterkste ploeg en kunnen elke aanval pareren. Want die gaat er komen: van Van der Poel, van Mads Pedersen, van Matej Mohorič, van Stefan Küng, van Jasper Stuyven, van Kasper Asgreen, van Filippo Ganna… Die kunnen állemaal Roubaix winnen dit jaar en dan zijn er zelfs nog een hele zooi outsiders. De concurrentie moet aanvallen, aanvallen, aanvallen om Jumbo-Visma uit te roken.”

