Deelnemers Parijs-Roubaix 2023

Overzicht

Modder, stofhappen, lekke banden, afzien. Elementen die we kunnen gaan zien in de 120e editie van Parijs-Roubaix. De Hel van het Noorden zal ook dit jaar weer spektakel bieden met het dokkeren over bijna vijftig kilometer aan kasseien en de verlaten boerenwegen op het Noord-Franse land. Vorig jaar kwam Dylan van Baarle solo aan in het Velodrome in Roubaix. Wie zal dat dit jaar zijn? Dit zijn de deelnemers van Parijs-Roubaix 2023.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

JUMBO-VISMA

ALPECIN-DECEUNINCK

INEOS GRENADIERS

UAE TEAM EMIRATES

TREK-SEGAFREDO

GROUPAMA-FDJ

BAHRAIN VICTORIOUS

TOTALENERGIES

LOTTO DSTNY

BORA-HANSGROHE

TEAM JAYCO ALULA

SOUDAL-QUICK-STEP

EF EDUCATION-EASYPOST

AG2R CITROEN TEAM

TEAM ARKÉA SAMSIC

INTERMARCHÉ-CIRCUS-WANTY

MOVISTAR TEAM

UNO-X PRO CYCLING TEAM

TEAM DSM

COFIDIS TEAM

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

ISRAEL-PREMIER TECH

BINGOAL WB

TEAM FLANDERS-BALOISE

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

