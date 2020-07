Ambitieuze André Greipel: “Ik wil nog altijd wedstrijden winnen” woensdag 15 juli 2020 om 14:39

André Greipel leek uitgeblust bij het Franse Arkéa-Samsic, maar de Duitse sprinter is bij Israel Start-Up Nation weer opgeleefd. Greipel verlengde in juni zelfs zijn aflopende contract met twee seizoenen. “Ik bepaal zelf wanneer ik mijn fiets aan de wilgen hang”, zo citeert Cyclingnews.

Greipel heeft al een indrukwekkende carrière achter de rug als sprinter van onder meer T-Mobile, Team HTC en natuurlijk Lotto Soudal. De bonkige renner won meer dan 150 wedstrijden en was succesvol in de Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España. Zijn laatste zege dateert echter van januari 2019, toen hij een sprint won in La Tropicale Amissa Bongo.

“Ik trap nog altijd dezelfde waarden”

Greipel lijkt niet meer over de pure snelheid te beschikken om jongere concurrenten als Dylan Groenewegen, Caleb Ewan en Pascal Ackermann te vloeren, maar de 37-jarige Duitser gelooft nog altijd in zijn eigen kwaliteiten. “Ik trap nog altijd dezelfde waarden als vijf jaar geleden. Ik voel me geen mindere wielrenner en ben nog altijd op zoek naar individuele overwinningen.”

“Ik ben een competitief persoon en vind het nog steeds leuk om af te zien tijdens trainingen. Ik weet dat we te maken hebben met een nieuwe generatie sprinters. Deze jongens zijn ontzettend snel en ik zal echt 100% procent moeten zijn. Alleen dan is het nog mogelijk om wedstrijden te winnen”, aldus Greipel, die zijn seizoen begon met enkele ereplaatsen in de Tour Down Under.

Tour de France

Een prima begin voor zijn nieuwe werkgever Israel Start-Up Nation, maar in februari kwam Greipel tijdens een trainingsritje ten val en liep hij een schouderblessure op. De rappe man leek zijn geliefde voorjaarsklassiekers te moeten missen, maar door de coronacrisis kwam het seizoen stil te liggen en ging de wielerkalender op de schop.

Greipel twijfelde na de uitbraak van de coronacrisis even over een vervolg van zijn carrière. “Maar na twee of drie weken in lockdown kwam ik tot de conclusie dat ik zo niet wilde eindigen als beroepswielrenner. Ik wil stoppen met een nummer op mijn rug.” De spurter richt zich na de coronabreak vooral op de Tour de France. “Ik hoop straks deel uit te maken van de selectie.”