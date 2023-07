Tour 2023: Veelwinnaar Philipsen in de voetsporen van Cavendish, Kittel en Armstrong

Jasper Philipsen kan kwartetten met zijn ritzeges in de Tour de France van dit jaar. Na zeges in Bayonne, Nogaro en Bordeaux was de sprintkopman van Alpecin-Deceuninck ook in Moulins de beste sprinter van het stel en daardoor komt hij dus op vier ritzeges. Daarmee voegt hij zich in een bijzonder rijtje met onder meer Mark Cavendish en Marcel Kittel.

Vier individuele etappes winnen in de Tour de France, of zelfs meer? Het gebeurt regelmatig en meer dan eens is het een sprinter. Vaak dan wel een sprinter die er ver bovenuit steekt in die editie van de Ronde van Frankrijk. Deze eeuw was Alessandro Petacchi in 2003 de eerste die het flikte. Daarna volgde een indrukwekkende reeks van Cavendish in 2008 (vier etappes), 2009 (zes etappes), 2010 (vijf etappes) en 2011 (vijf etappes).

Daarna volgden met Marcel Kittel en André Greipel twee Duitsers die zich in dit rijtje voegden. Kittel verzamelde in 2013, 2014 en 2017 minimaal vier ritzeges, terwijl Greipel in 2015 de sprintkoning was. De laatste die Philipsen voorging met vier ritzeges in een Tour, was Cavendish twee jaar geleden.

Klimmers die vier of meer etappes winnen in een Tour? Dan moeten we terug naar Vincenzo Nibali, in 2014. Tien jaar daarvoor was Lance Armstrong vijf keer de beste, nadat hij in 2001 en 2002 beide keren al vier etappes won. Al deze overwinningen zijn hem ondertussen afgepakt.

Lees ook: Tour 2023: Vierde ritzege Jasper Philipsen na sprintduel met Dylan Groenewegen

Renners met vier (of meer) ritzeges in een Tour de France, deze eeuw

2021: Mark Cavendish – 4 ritzeges

2017: Marcel Kittel – 5 ritzeges

2016: Mark Cavendish – 4 ritzeges

2015: André Greipel – 4 ritzeges

2014: Vincenzo Nibali – 4 ritzeges

2014: Marcel Kittel – 4 ritzeges

2013: Marcel Kittel – 4 ritzeges

2011: Mark Cavendish – 5 ritzeges

2010: Mark Cavendish – 5 ritzeges

2009: Mark Cavendish – 6 ritzeges

2008: Mark Cavendish – 4 ritzeges

2004: Lance Armstrong – 5 ritzeges

2003: Alessandro Petacchi – 4 ritzeges

2002: Lance Armstrong – 4 ritzeges

2001: Lance Armstrong – 4 ritzeges