André Greipel mist voorjaar vanwege schouderblessure dinsdag 11 februari 2020 om 19:48

Pech voor André Greipel en zijn werkgever Israel Start-Up Nation: de Duitser moet namelijk een kruis maken over het klassieke voorjaar vanwege een schouderblessure. Greipel liep de blessure op bij een val op training en is drie maanden uitgeschakeld.

Greipel crashte tijdens een trainingstochtje in de omgeving van Köln. “Dit is een flinke tegenvaller voor André en de ploeg”, zo vertelt teammanager Kjell Carlström. “André begon zo goed aan het seizoen in de Tour Down Under en hij liet zien een geweldige leider te zijn. Dit is echt slecht nieuws, aangezien we eerder al Ben Hermans en Rory Sutherland zagen wegvallen.”

“Het zal niet makkelijk zijn om dit te verwerken”, aldus de ex-renner. Greipel zelf staat ook stil bij het ongeluk. “We gaven de ruimte aan een naderende auto. De weg was glad door de regenval en modder en ik raakte van de weg en verloor mijn evenwicht. Mijn voorwiel gleed weg en ik botste vol op een rots. Ik hoopte aanvankelijk nog dat het niet zo erg was…”