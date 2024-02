maandag 26 februari 2024 om 09:30

Winactie: Maak kans op 2 VIP-tickets voor de Amstel Gold Race en een Uvex Rise Pro MIPS-helm

Het klassieke voorjaar is begonnen en kent een Nederlands hoogtepunt op zondag 14 april, als de Amstel Gold Race op het programma staat. WielerFlits mag samen met uvex (sponsor van Intermarché-Wanty) twee VIP-tickets weggeven voor de Amstel Gold Race, en ook nog twee uvex rise pro MIPS team-edition-helmen. Wil jij kansmaken op die prijzen? Doe dan nu mee met onze winactie!

Neem plaats in de officiële VIP-wagens van Intermarché-Wanty voor een exclusieve dag achter de schermen met de VIP-chauffeurs van de Belgische profploeg. “Beleef de koers van binnenuit, moedig onze renners aan op strategische punten in de wedstrijd en geniet van een lunch”, aldus de ploeg.

Het Duitse merk uvex bouwt met de rise pro MIPS-helm voort op de uvex rise-helm. Het unieke aan deze helm is dat alle veiligheidseisen zijn behaald en toegevoegd, zonder dat het gewicht van de helm is toegenomen. De Mips Air Node zorgt daarnaast voor goede ventilatie. Al sinds de voorbije Tour de France koersen alle renners van het Belgische WorldTeam Intermarché-Wanty op het hoogste niveau met deze helm.

Lees hier meer over de uvex rise pro MIPS

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 3 maart 2024 om 18.00 uur jouw antwoord door via onderstaand formulier.

2. Onder alle deelnemers verloten we de volgende drie prijzen:

• 1 x VIP-tickets voor de Amstel Gold Race voor 2 personen, in het spoor van Intermarché-Wanty

• 2 x uvex rise pro MIPS team-edition helm

3. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt. Er is slechts één deelname per huishouden toegestaan.

Vul hier het formulier in: