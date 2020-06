André Greipel blijft nog twee jaar bij Israel Start-Up Nation maandag 15 juni 2020 om 15:55

André Greipel mag later dit jaar dan wel 38 jaar oud worden, de ervaren sprinter is nog niet klaar met het wielrennen. Israel Start-Up Nation beschikt nog twee jaar over de Duitser, die een nieuw contract tot eind 2022 ondertekent bij de WorldTour-ploeg. Dat houdt in dat Greipel doorgaat tot zijn veertigste.

“Eerlijk gezegd had ik verwacht dat de ploeg mij een contractverlenging voor één jaar zou aanbieden”, reageert Greipel. “Natuurlijk was ik erg gevleid en blij met het vertrouwen van de ploegleiding. Het was een makkelijke beslissing om dit aanbod te accepteren. Ik ben klaar om mijn carrière voort te zetten en de ploeg verder te helpen met groeien.”

Ploegmanager Kjell Carlström prijst de ervaring en leiderschapskwaliteiten van Greipel, die afgelopen winter overkwam van Arkéa-Samsic. “Wij waarderen de ervaring die hij toevoegt aan de ploeg, op het gebied van prestaties en het begeleiden van anderen. We willen hem graag de laatste jaren van zijn loopbaan bij ons hebben. Hopelijk kunnen we nog veel successen behalen.”

‘Natuurlijk kan ik nog winnen’

Greipel, veelwinnaar bij onder meer HTC-Columbia en Lotto Soudal, is niet bang dat hij het winnen verleerd is. Zijn laatste zege dateert namelijk van januari 2019. Greipel zegt de coronapauze goed doorstaan te hebben en kijkt uit naar de herstart van het seizoen. Met zijn vertrouwen is ook niets mis. “Natuurlijk kan ik nog winnen! Ik ben nog steeds in staat om goede resultaten neer te zetten, maar we delen die verantwoordelijkheid met zijn allen in deze ploeg.”

Een langer verblijf binnen de staf van Israel Start-Up Nation na zijn loopbaan sluit Greipel niet uit. De Duitser reed begin dit seizoen alleen nog maar in Australië. In de Tour Down Under sprintte hij drie keer naar een top-10-plek. In de Race Torquay en de Cadel Evans Great Ocean Road Race bleef ‘Der Gorilla’ buiten de spotlights.