Dit is het nieuwe shirt van Alpecin-Fenix woensdag 1 januari 2020 om 12:00

Corendon-Circus gaat vanaf vandaag verder als Alpecin-Fenix. De formatie van de gebroeders Roodhooft heeft de Instagram en Facebook accounts van de ploeg omgezet naar de nieuwe naam.

Vorige maand wisten wij al te melden dat sponsoren Corendon en Circus worden ingeruild voor Alpecin en Fenix. Alpecin is een Duitse shampoo-fabrikant. Fenix is een Italiaanse producent van interieur.

Vanmiddag komen de veldrijders van de ploeg in actie tijdens de GP Sven Nys in Baal.

Update 12:00

Fietsensponsor Canyon presenteerde alvast de kleurstelling voor de Canyon Aeroad wegfiets. De renners van de wegploeg beschikken daarnaast over de Ultimate en de Speedmax. Van der Poel rijdt in de cross op de Canyon Inflite, terwijl hij voor de MTB kan kiezen uit de full-suspension Canyon Lux of de hardtail Canyon Exceed.

Update 12:05

Alpecin Fenix presenteert via een filmpje op Instagram het nieuwe tenue.