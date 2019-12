Corendon-Circus wordt op 1 januari Alpecin-Fenix

Corendon-Circus zet in 2020 opnieuw een stap voorwaarts. Kwalitatief én kwantitatief. Daarvoor is uiteraard een hoger budget nodig. In de loop van het voorbije jaar deden zich een aantal kansen voor en die hebben de broers Roodhooft met beide handen gegrepen. Wat weten we vandaag?

Deze zomer – begin juli – lekte het nieuws uit dat Katusha-Alpecin uit het peloton dreigde te verdwijnen. Stichter en geldschieter Igor Makarov startte zijn zoektocht naar een overnemer en Corendon-Circus was een van de eerste teams waarmee de Russische zakenman om de tafel zat. De link was snel gemaakt: net als Corendon-Circus reed ook Katusha-Alpecin op Canyon, het fietsmerk waar het team een overeenkomst mee heeft tot eind 2023. Maar de onderhandelingen stropten wegens een verschil in visie. Uiteindelijk is Makarov bij Israël Cycling Academy beland.

Voor de broers Roodhooft was een deal met Makarov geen noodzaak. Integendeel: met Mathieu van der Poel in de rangen, moet je je niet te snel zorgen maken. Bovendien hadden zowel Corendon als Circus nog een lopend contract bij de ploeg. Toch vingen we deze zomer al geruchten op dat de Duitse shampoo-fabrikant Alpecin zich aan het team wilde binden. Alleen bleef het lang onduidelijk in welke hoedanigheid. Maar de laatste weken klonk het in de wandelgangen steeds nadrukkelijker dat Alpecin – net als eerder bij Giant en later bij Katusha – naamsponsor zou worden.

Petr Vakoc

Circus heeft ondertussen een overeenkomst gesloten met Wanty Gobert, dus gokten we dat het team straks Corendon-Alpecin zal heten. Toen we vorige week een uitnodiging voor de teamvoorstelling in het Corendon-hotel in Amsterdam in de mailbox kregen, waren we redelijk overtuigd. Tot we een paar dagen geleden lazen dat ook Fenix, een Tsjechische producent van zonnepanelen, bij ‘Team Van der Poel’ zou instappen. Roman Arnold, oprichter en directeur van Canyon Bicycles, bevestigde dat nieuws overigens aan de website Roadcycling.cz.

Met Petr Vakoc heeft het team in elk geval een Tsjechische topper in huis. En met Kalas heeft de ploeg al langer een Tsjechische kledingpartner. Pas op 1 januari, ter gelegenheid van de DVV Trofee in Baal, krijgen we definitief zekerheid van de nieuwe geldschieters en weten we of er nog een rol voor Corendon in de ploeg is weggelegd. Maar dat onlangs de domeinnamen Alpecin-Fenix.be en .com werden geregistreerd, doet ons vermoeden dat het nieuws klopt.

Begin december presenteerden we jullie ook al de 27 renners die in 2020 de kleuren van de ploeg zullen verdedigen. Die zijn ondertussen bevestigd door de UCI. Een mooi lijstje, waarmee Corendon-Circus (of Alpecin-Fenix) volgend jaar ongetwijfeld een van de toonaangevende ProContinentale teams zal worden. Daarnaast zal het team drie disciplines (weg, mountainbike en veldrijden) blijven combineren. Geen toeval dat met Samuel Gaze nog een talentvolle mountainbiker werd aangetrokken.