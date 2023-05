Winnen bij je debuut: Puck Pieterse imponeert in Wereldbeker Nove Mesto

Ze reed vandaag pas haar eerste Wereldbeker mountainbiken bij de elitevrouwen, maar het belette Puck Pieterse niet om uit te pakken in het Tsjechische Nové Město. De Nederlandse alleskunner, die zaterdag haar 21ste verjaardag vierde, rekende na een razendspannend duel af met niemand minder dan de regerend wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot.

De beste mountainbikers van de wereld verzamelden zich vandaag in het Tsjechische Nové Město voor de eerste manche van de UCI MTB World Series. Bij de vrouwen was het uitkijken naar onder meer Pauline Ferrand-Prévot, Alessandra Keller en Anne Terpstra, maar ook Fem van Empel en Puck Pieterse. Voor de net 21-jarige Pieterse was de cross-country-race een eerste échte test, en een belangrijk meetpunt, richting de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Pieterse laat zich meteen zien

Van Empel en Pieterse kenden ook een zeer goede start, maar Haley Batten was nóg beter weg. De Amerikaanse trok al meteen een eerste keer door en sloeg in een afdaling een kleine bres. Na goed vijftien minuten zagen we een wisseling van de wacht. Batten werd aan kop afgelost door Evie Richard, die we natuurlijk ook nog kennen uit het veldrijden. De Britse besloot het tempo op te drijven in een eerste elitegroep, met daarbij ook nog Pieterse. En Van Empel? Die zakte na een goede start steeds verder weg.

Pieterse had duidelijk geen last van plankenkoorts en reed zij aan zij met erkende mountainbiketoppers als Ferrand-Prévot, Batten en Sina Frei. De jonge renster van Alpecin-Deceuninck nam zelfs brutaal de leiding in de achtervolging op Richards, die inmiddels een vijftiental seconden was weggereden. De Britse reed een zeer egaal en strak tempo, maar was zeker nog niet buiten schot. Ze moest nog vrezen voor een eventuele terugkeer van Pieterse en ook Ferrand-Prévot was nog niet uitgeschakeld.

Pech voor koploper Richards

Een driestrijd tussen Richards, Pieterse en Ferrand-Prévot leek zich dan ook aan te dienen in Nové Město, maar in de vierde ronde sloeg het noodlot toe voor Richards. De Britse, die op dat moment nog altijd aan de leiding reed, kreeg af te rekenen met een lekke band. Ze kon wel rekenen op tijdige assistentie, maar viel toch terug naar de achtste positie. Pech voor Richards dus en zo reden Pieterse en Ferrand-Prévot plots aan de leiding. Wat volgde, was een fascinerend gevecht om de overwinning.

Ferrand-Prévot leek bij momenten toch de betere van de twee en wist Pieterse ook een paar keer op het rooster te leggen, maar de regerend wereldkampioene raakte maar niet verlost van Pieterse. De Nederlandse beet op de tanden en bleek in de slotronde nog wat over te hebben. Met een indrukwekkende machtsontplooiing wist ze bergop het verschil te maken. Ferrand-Prévot probeerde nog wel terug te keren, maar moest toch duidelijk haar meerdere erkennen in Pieterse, die zo bij haar debuut bij de elites meteen wist te zegevieren.

Van Empel komt niet in stuk voor

Loana Lecomte, die in de slotfase nog flink kwam opzetten, eindigde op een tiental seconden als derde. De onfortuinlijke Richards wist zich nog naar een vierde plek te knokken, voor Keller. Met Anne Terpstra eindigde er een tweede Nederlandse in de top-10: de Zeeuwse kwam als zesde binnen. Van Empel en Tauber werden respectievelijk zeventiende en twintigste, Ceylin del Carmen Alvarado (56e) eindigde ver in de achterhoede.

UCI MTB World Series 2023

Cross-country vrouwen, Nové Město

1. Puck Pieterse – in 1u23m01s

2. Pauline Ferrand-Prévot – op 5s

3. Loana Lecomte – op 11s

4. Evie Richards – op 16s

5. Alessandra Keller – op 38s

6. Anne Terpstra – z.t.

7. Caroline Bohé – op 39s

8. Rebecca Henderson – op 56s

9. Sina Frei – op 1m09s

10. Martina Berta – op 1m42s

13. Kate Courtney – op 2m10s

14. Jenny Rissveds – op 2m28s

15. Jolanda Neff – op 2m42s

17. Fem van Empel – op 2m55s

20. Anne Tauber – op 3m24s

37. Lotte Koopmans – op 6m37s

56. Ceylin del Carmen Alvarado – op 10m06s

57. Sophie von Berswordt – op 10m21s

DNF Romana Carfora

Volledige uitslag