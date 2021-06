Alpecin-Fenix in ‘Poulidor-trui’ in openingsetappe Tour de France

Alpecin-Fenix heeft toestemming van de UCI gekregen om de speciale goud-paarse trui ter ere van Raymond Poulidor te dragen in de openingsetappe van de Tour de France. De ploeg droeg het tricot al tijdens de ploegenpresentatie in Brest.

De speciale trui is een eerbetoon aan Raymond Poulidor, de grootvader van Mathieu van der Poel. De voormalige Franse profrenner reed in de jaren zestig en zeventig in dezelfde kleuren in zijn tijd bij de Mercier-ploeg. Poulidor, die in 2019 overleed, stond acht keer op het eindpodium van de Tour, maar droeg nooit het geel. 45 jaar na diens laatste Tour, maakt zijn kleinzoon Van der Poel zijn debuut in de drieweekse ronde.

De UCI vindt dat ‘de positieve impact rond het speciale shirt ter ere van een van de grote namen uit de wielersport, het verdient om een uitzondering te maken op de reglementen en het toe te staan om deze trui tijdens de eerste etappe te dragen’. Vanaf de tweede etappe, van Perros-Guirec naar Mûr-de-Bretagne, gaan de renners van Alpecin-Fenix weer in hun normale ploegtruitje van start.