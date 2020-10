Alpecin-Fenix heeft zevental voor de Ronde van Vlaanderen op papier

Alpecin-Fenix heeft zijn selectie voor de Ronde van Vlaanderen bekendgemaakt. Kopman Mathieu van der Poel wordt bijgestaan door een selectie met ook onder meer Belgisch kampioen Dries De Bondt.

Voor Van der Poel is het zijn tweede deelname aan Vlaanderens Mooiste. Vorig jaar finishte hij bij zijn debuut op een vierde plek. In vergelijking met april 2019 zijn Lasse Norman Hansen, Roy Jans en de gestopte Stijn Devolder er niet bij. De Duitser Alexander Krieger maakt zondag zijn debuut in Vlaanderens Mooiste.

Selectie Alpecin-Fenix voor de Ronde van Vlaanderen

Dries De Bondt

Alexander Krieger

Jonas Rickaert

Petr Vakoc

Mathieu Van der Poel

Otto Vergaerde

Gianni Vermeersch

Lees ook:

Voorbeschouwing Ronde van Vlaanderen 2020

Mathieu van der Poel: “De Ronde van Vlaanderen is het hoogtepunt van mijn seizoen”