Mathieu van der Poel: “De Ronde van Vlaanderen is het hoogtepunt van mijn seizoen”

Mathieu van der Poel gaat met vertrouwen richting de Ronde van Vlaanderen. De kopman van Alpecin-Fenix kijkt in een video van zijn ploeg vooruit op zijn laatste grote afspraak van dit wegseizoen.

Van der Poel put vertrouwen uit zijn optreden in de afgelopen wedstrijden. “In de Brabantse Pijl en Gent-Wevelgem haalde ik een goed niveau. Met mijn vorm zit het goed. Vooral de Brabantse Pijl was goed, in Gent-Wevelgem was het iets minder voor mijn gevoel. Al zat ik op de cruciale stukken wel met de beteren mee”, kijkt hij terug.

Het akkefietje met Wout van Aert van afgelopen zondag heeft hij alweer snel achter zich gelaten. “Ik heb daar niet meer van wakker gelegen. Voor mij was dat zondagavond al afgesloten”, geeft hij aan.

Door het wegvallen van Parijs-Roubaix is de Ronde zijn laatste grote afspraak van dit a-typische seizoen. “Voor mij is dit wel hoogtepunt van het seizoen”, aldus Van der Poel, doelend op De Ronde. Het is voor hem de laatste kans om dit seizoen nog een grote wedstrijd te winnen. “Al ben ik daar niet meer dan anders mee bezig. Ik ben altijd wel gefocust op grote doelen”, geeft hij aan. “Dat is nu niet opeens veel erger.”

Vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Ronde, in een editie waar hij na een val een indrukwekkende inhaalrace neerzette. “Ik heb van vorig jaar geleerd dat ik niet teveel risico’s moet nemen voor de belangrijke stukken”, blikt hij terug. “Het is sowieso belangrijk om vooraan te zitten, maar ik kan beter als dertigste de Kwaremont opdraaien dan dat ik op de grond lig”, stelt hij vast. “Maar dat was de nervositeit van de eerste editie.”

Van der Poel noemt Van Aert en Alaphilippe als voornaamste concurrenten. “Wout van Aert is mijn belangrijkste concurrent”, voorspelt hij. “Dat is in Gent-Wevelgem ook gebleken, al zijn er meer renners goed in vorm. Maar Alaphilippe gaf mij in de Brabantse Pijl ook een zeer goede indruk.”