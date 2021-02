Alpecin-Fenix en Intermarché-Wanty-Gobert zijn klaar voor Ster van Bessèges

Alpecin-Fenix en Intermarché-Wanty-Gobert hebben de selecties voor de Ster van Bessèges (3-7 februari) op papier. Tim Merlier lijkt de vooruitgeschoven pion bij Alpecin-Fenix, Intermarché-Wanty-Gobert rekent onder meer op de gebroeders Boy en Danny van Poppel.

Merlier krijgt Tobias Bayer, Belgisch kampioen Dries De Bondt, Silvan Dillier, Sam Gaze, Senne Leysen en Otto Vergaerde mee als ploegmaats. “Ik ben conditioneel nog aan het groeien. Dan neem ik beter geen pauze”, zo vertelde de rappe Merlier afgelopen maandag nog aan WielerFlits, een dag na het WK veldrijden in Oostende.

“Jonas Rickaert is traditioneel mijn vaste lead-out, maar die is er in Bessèges niet bij. Op stage bleek dat ook Gaze dat zou kunnen. Als mountainbiker is hij best stuurvaardig en hij is snel. Als de omstandigheden het toelaten, willen we dat in Bessèges een paar keer testen”, zo blikt Merlier vooruit.

WorldTour-formatie Intermarché-Wanty-Gobert rekent vanaf woensdag dan weer op de volgende renners: de gebroeders Van Poppel, Théo Delacroix, Tom Devriendt, Odd Christian Eking, Jonas Koch en Rein Taaramäe. Met Danny van Poppel beschikt de ploeg over een snelle spurter. Ook de Duitser Koch is niet traag.

De Noorse puncheur Eiking en de Estse klimmer Taaramäe zijn wellicht in staat om een goed klassement te rijden. In de uitgebreide voorbeschouwing van WielerFlits lees je alles over de historie van de wedstrijd, het parcours en de favorieten voor de eindzege.

