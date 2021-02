Tim Merlier van Oostende naar Bessèges: “De knop is al omgedraaid”

Interview

Een bruuske en opvallende switch voor Tim Merlier. De sprinter van Alpecin-Fenix, die zondag nog het WK veldrijden in Oostende betwistte, reist morgen al door naar Frankrijk voor de Ster van Bessèges. “Ik ben conditioneel nog aan het groeien. Dan neem ik beter geen pauze”, zegt hij.

Een ontgoochelde Tim Merlier na het WK veldrijden. De Oost-Vlaming finishte er zeventiende, en voor dergelijk resultaat was hij niet naar Oostende afgezakt. “Mijn winter was niet goed”, geeft hij toe. “Na overleg met de ploeg heb ik een maand geleden al beslist om de focus meteen naar de weg te verleggen. Maar met een vijfde plaats op het BK in Meulebeke, dwong ik alsnog een WK-selectie af.”

Ruta of Bessèges

In tegenstelling tot Van der Poel en Vermeersch, werkte Merlier, die in november met Covid-19 moest afrekenen, de stage in Spanje af met de zeskoppige ‘sprintersbubbel’ van Alpecin-Fenix (Philipsen, Merlier, Jans, Taminiaux, Gaze, Planckaert). Weliswaar deed hij dat met het WK veldrijden in het achterhoofd. “De trainingen die we er afwerkten waren uiteraard in functie van de weg, maar ook voor het WK was dit zeker geen slechte voorbereiding.”

Toch liep het de voorbije twee weekends niet bij de voormalige Belgische kampioen. Zowel in Overijse als in Oostende viel zowel het gevoel als het resultaat tegen. “Natuurlijk ben ik ontgoocheld. Ik ben dan wel niet de grootste zandspecialist, ik moet wel altijd beter kunnen dan dat. Eerlijkheidshalve moet ik er bijvertellen dat de testen in Spanje er ook al op wezen dat mijn conditie nog groeiende is. Vandaar dat toen ook al werd beslist om geen break te nemen na het crossen”, aldus Merlier.

Samuel Gaze

“In tegenstelling tot vorige winter, toen ik wel een goed veldritseizoen reed. Toen kozen we ervoor om na het WK een paar dagen rust in te lassen, om dan weer op te bouwen naar het voorjaar. Nu moet er niet afgebouwd worden. Oorspronkelijk was het idee om van start te gaan in de Ruta del Sol, maar omdat die is afgelast, wordt dat nu de Ster van Bessèges.”

Merlier krijgt er onder meer Jonas Rickaert, Otto Vergaerde, Silvan Dillier en Sam Gaze mee als ploegmaats. “Rickaert is traditioneel mijn vaste lead-out, maar op stage bleek dat ook Gaze dat zou kunnen. Als mountainbiker is hij best stuurvaardig en hij is snel. Als de omstandigheden het toelaten, willen we dat in Bessèges een paar keer testen.”