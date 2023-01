Alpecin-Deceuninck verrast met weinig nieuws voor 2023

De klassiekers als speerpunt, de massasprint als wapen en jagen op dagzeges in de grote rondes. Weinig verrassingen voor Alpecin-Deceuninck in 2023, dat naast superster Mathieu van der Poel ook kan rekenen op spurtbom Jasper Philipsen en nieuwe kopmannen Søren Kragh Andersen en Quinten Hermans. Niets nieuws onder de zon, maar toch had de ploeg een paar noviteiten in petto.

Voor het eerst nodigde het Belgische WorldTeam de media uit tijdens de ploegstage in januari. Geen typische ploegvoorstelling zoals we dat van de meeste teams gewend zijn, maar de renners namen op het terras van het bewierookte Syncrosfera-hotel alle tijd om de vragen van de verzamelde pers te beantwoorden. Onder een zeer aangenaam januari-zonnetje (geen zuchtje wind en temperaturen die opliepen tot 20 graden Celsius) werd geen onderwerp geschuwd.

Nieuws… bij de vrouwen!

Teammanager Philip Roodhooft trapte de voormiddag af met het nieuws dat er komend jaar een nieuw team onder hun hoede valt. Naast het Women’s WorldTeam Fenix-Deceuninck, is er vanaf nu ook Fenix-Deceuninck Continental. Bewust is de naam Development weggelaten, omdat de ploeg vindt dat dit de indruk kan wekken dat ze met jonge dames werken. Dat is alleszins niet het geval, want ook oudere meiden die pas later begonnen zijn met koersen, kunnen er terecht.

Bij de Alpecin-Deceuninck gaan ze prat op de nieuwe constructie. Naar eigen zeggen zijn zij het eerste team ter wereld met een mannen- en vrouwenafdeling op zowel het WorldTour- als het Continental-niveau. Het tweede nieuwtje van de dag kwam op naam van Michel Cornelisse. Hij is binnen de ploeg gepromoveerd tot hoofdploegleider bij de vrouwenploeg. Hij zal overigens wel nog bij een handvol wedstrijden bij de mannen achter het stuur van de volgwagen kruipen.

De goede verstaander telt vier ploegen, terwijl ze in het veld ook al drie teams herbergen. Alpecin-Deceuninck blijft overigens multidisciplinair werken. Naast de weg en het veld, ligt de focus voorlopig ook op de e-racing, offroad- en mountainbikescene. Baanwielrennen staat inmiddels ook op de radar, maar daarin ziet de ploeg nog niet meteen de pay off. Dat project schuiven ze nog eventjes op de lange baan, al ontwikkelt Canyon nu ook een baanfiets.

Mathieu van der Poel drukt stempel

Toch draaide het grotendeels om één man tijdens de mediadag en dat is uiteraard uithangbord Mathieu van der Poel. ’s Morgens maakte hij nog een gelaten indruk en reed hij al stuntend en springend van een taludje weg voor de groepstraining. Op het menu stond een inspanningstest op de Vall d’Ebo, waarbij de renners steeds een all out inspanning van drie tot vier minuten moesten doen. Uiteindelijk waren ze een uur of vijf onderweg voordat ze konden lunchen.



Om even voor half vier meldde MVDP zich in de zon op het terras van hoteleigenaar Aleksandr Kolobnev. Het ging bij Van der Poel vooral over zijn rug (gaat al iets beter), of het zijn ambities voor het WK in Hoogerheide in de weg stond én hoe zijn programma er op de weg uit ziet. Die is vrijwel identiek aan zijn succesvolle campagne in 2021 en kent weinig verrassingen. Hij begint in Strade Bianche en rijdt via Tirreno-Adriatico vrijwel alle klassiekers tot en met Parijs-Roubaix.

In mei switch hij eventjes over naar de mountainbike, om kostbare punten voor plaatsing voor de Olympische Spelen in 2024 te verzamelen. Daarna bereidt Van der Poel zich via de Ronde van Zwitserland voor op de Tour de France. Daar is het vooral zijn doel om die koers uit te rijden. Bij zijn twee eerdere deelnames lukte dat om verschillende redenen nog niet. Na de Tour de France richt hij vervolgens zijn pijlen op het WK op de weg en mogelijk het WK mountainbike in Glasgow.

Milaan-San Remo als droomkoers

Net als Van der Poel, staan ook sprinter Jasper Philipsen, Søren Kragh Andersen en Quinten Hermans op de longlist voor La Grande Boucle. Het trio zal naast Van der Poel ook uitkomen in het voorjaar. Zo richt Philipsen zijn pijlen op Kuurne-Brussel-Kuurne en Gent-Wevelgem, rijdt de Deen alle klassiekers tussen Omloop Het Nieuwsblad en Eschborn-Frankfurt met uitzondering van Kuurne, Strade Bianche en Parijs-Roubaix en hoopt Hermans de Waalse Pijl te winnen.

Met Kaden Groves en Jensen Plowright heeft de Belgische formatie nog twee sprinters aan boord. Philipsen zal echter de voornaamste van de drie zijn. Vanwege de onzekere factor die de geblesseerde Jonas Rickaert is, werd in extremis de vrijgekomen Ramon Sinkeldam ingelijfd. De ervaren Nederlandse sprintaantrekker (33) is nog niet aan een spurter gekoppeld en het is ook onduidelijk of hij in 2023 een grote ronde betwist. Daar moeten de partijen nog een ei over leggen.

Kragh Andersen en Hermans zijn de mannen die het moeten doen in de Amstel Gold Race en het Ardennen tweeluik. Een topresultaat is geen must, maar dat is wel iets om in de toekomst naartoe te groeien vertelde manager Philip Roodhooft. Gevraagd naar één koers die hij per se zou willen winnen, antwoordt hij met Milaan-San Remo. Volgens hem is die koers het synoniem van een nieuw begin. Geen wonder dat daar Van der Poel, Philipsen, Kragh Andersen én Hermans starten.