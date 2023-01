Rugblessure Mathieu van der Poel herstelt goed: “Het gaat wel beter”

De rug van Mathieu van der Poel is deze winter opnieuw onderwerp van gesprek. De afgelopen weken had de kopman van Alpecin-Deceuninck weer klachten tijdens diverse veldritten, waardoor hij meer dan eens de zege moest laten aan Wout van Aert. Nu hij op trainingskamp is in Spanje, kan hij herstellen. “Het gaat wel beter”, zegt hij tegen WielerFlits.

“Ik heb mijn rug goed laten losmaken hier en twee dagen relatief rustig op de weg gefietst. Dan heb ik niet zoveel last”, aldus Van der Poel, die weet dat het veldrijden impact heeft op zijn fysieke gestel. “Sowieso is veldrijden een sport die heel belastend is voor de rug.”

De Nederlander hoopt op 5 februari in ‘zijn Hoogerheide’ wereldkampioen veldrijden te worden. Dat hij tot nu toe twaalf veldritten reed, is volgens hem niet de reden van zijn rugklachten. “Een paar jaar terug reed ik dertig crossen zonder al te veel last te hebben. Ik denk niet dat dat de oorzaak is, maar we weten sinds Tokio dat de rug iets is wat kan opspelen”, geeft hij mee.

In aanloop naar het WK veldrijden rijdt Van der Poel eind januari nog de Wereldbeker in Benidorm.

