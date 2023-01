Mathieu van der Poel kiest voor bijna hetzelfde wegprogramma als Wout van Aert in 2023

Zeg je Mathieu van der Poel, dan zeg je in een adem ook Wout van Aert. En als het programma van de een bekendgemaakt wordt, dan kijk je altijd ook even naar dat van de ander. En wat blijkt? De Nederlander van Alpecin-Deceuninck en de Belg van Jumbo-Visma rijden nagenoeg hetzelfde wedstrijdprogramma op de weg in 2023.

Na het WK veldrijden in Hoogerheide (5 februari) nemen Van der Poel en Van Aert allebei een maand rust. In Strade Bianche hervatten zij de competitie, en komen ze elkaar weer tegen. Daarna gaan ze allebei van start in Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo.

Vervolgens wachten de voorjaarsklassiekers. Van Aert kiest voor de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen. Bij Van der Poel staat de Ronde van Vlaanderen sowieso op zijn programma en daar zal hij nog enkele semi-klassiekers aan toevoegen. Welke dat precies zijn, is nog niet bekend. Daarna mogen we een clash verwachten tussen MVDP en WVA in Parijs-Roubaix.

Op beide programma’s ontbreken de heuvelklassiekers Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Van der Poel en Van Aert gaan zich namelijk voorbereiden op de Tour de France, waarbij ze allebei de Ronde van Zwitserland hebben uitgekozen als voorprogramma. Genoeg confrontaties dus tussen beide wereldtoppers in 2023!

