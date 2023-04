Alpecin-Deceuninck start na succes in Roubaix ook met kanshebbers in Brabantse Pijl

Alpecin-Deceuninck heeft de selectie voor de Brabantse Pijl bekendgemaakt. De WorldTour-formatie, die afgelopen zondag domineerde in Parijs-Roubaix, staat ook in de woensdagkoers met enkele favorieten voor de overwinning. Vooral Quinten Hermans en Søren Kragh Andersen moeten tot de kanshebbers gerekend worden.

Hermans heeft dit jaar zijn zinnen gezet op de heuvelklassiekers. Als voorbereiding reed de 27-jarige renner de Ronde van het Baskenland, waar hij als zevende eindigde in de openingsrit. Kragh Andersen noteerde dit jaar al ereplaatsen in Milaan-San Remo (vijfde) en de E3 Saxo Classic (negende), maar moest in de Ronde van Vlaanderen vroeg opgeven. In het openingsuur van de Hoogmis had hij nog wel de meubelen gered voor zijn kopman Mathieu van der Poel, die in een laatste waaier belandde.

Alpecin-Deceuninck stelt ook Jason Osborne, Robert Stannard, Xandro Meurisse, Gianni Vermeersch en Axel Laurance op voor de Brabantse Pijl. Laatstgenoemde, Laurance, komt officieel uit voor Alpecin-Deceuninck Development Team. De Fransman won vorige week nog de openingsrit van het Circuit des Ardennes (UCI 2.2) voor de opleidingsploeg.

