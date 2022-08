Alexander Edmondson breekt twee ribben bij val in Ronde van Polen

Alexander Edmondson heeft bij een valpartij in de Ronde van Polen twee ribben gebroken, zo laat zijn werkgever BikeExchange-Jayco weten via social media. De 28-jarige Australiër kwam in de tweede etappe naar Zamość ten val en was niet meer in staat om verder te rijden.

In het ziekenhuis werd duidelijk dat Edmondson, vier jaar geleden nog de Australische wegkampioen, bij zijn valpartij twee ribben heeft gebroken. De renner is de komende weken dus uitgeschakeld. Het is nog onduidelijk hoelang het herstel zal vergen en wanneer hij weer een rugnummer kan opspelden.

Edmondson is zeker niet de eerste coureur die de Ronde van Polen moet verlaten wegens een valpartij. In de eerste etappe gingen behoorlijk veel renners in de laatste kilometer tegen de vlakte door een massale valpartij. Johan Jacobs brak zijn sleutelbeen, Sam Oomen bezeerde zijn pols en Antwan Tolhoek heeft pijn aan zijn ribben en rechterschouder.

Ook Tobias Halland Johannessen, Rasmus Tiller, Jelle Wallays en Aritz Bagües bleken te gehavend om hun weg te vervolgen.