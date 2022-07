Johan Jacobs (Movistar) breekt sleutelbeen bij val in Ronde van Polen

Slecht nieuws voor Johan Jacobs: de jonge Zwitser van Movistar heeft zaterdag bij een valpartij in de eerste etappe van de Ronde van Polen zijn linkersleutelbeen gebroken. De 25-jarige Jacobs wist nog wel de finish te bereiken in Lublin, maar werd vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis.

In de laatste kilometer van de openingsetappe van de Ronde van Polen werd het peloton opgeschrikt door een valpartij. Een van de slachtoffers was Johan Jacobs. De beloftevolle Zwitser, zoon van een Belgische vader en een Zwitserse moeder, moest na zijn valpartij naar het ziekenhuis voor een medische check-up. De artsen hadden slecht nieuws voor Jacobs: de coureur heeft namelijk last van een breuk in zijn linkersleutelbeen.

Jacobs zal de komende weken dus niet in actie komen voor zijn werkgever Movistar. Het is momenteel nog onduidelijk hoelang het herstel zal vergen en wanneer hij weer een rugnummer kan opspelden.

Het is overigens niet de eerste keer dat Jacobs last heeft van fysieke malheur. Vorig jaar brak hij in de Vuelta a España namelijk zijn rechterschouderblad en een rib. Ook liep hij toen een klaplong op.