Antwan Tolhoek gaat niet meer van start in Ronde van Polen

De eerste rit van de Ronde van Polen heeft een aantal slachtoffers geëist. Door een valpartij gingen aardig wat renners in de laatste kilometer tegen de vlakte. Sam Oomen en Johan Jacobs kampen met fysieke malheur en er is ook slecht nieuws uit het kamp van Trek-Segafredo: Antwan Tolhoek zal niet meer aan de start verschijnen van de tweede etappe.

In de laatste kilometer van de openingsetappe van de Ronde van Polen werd het peloton opgeschrikt door een valpartij. Onder meer Tobias Halland Johannessen, Mark Padun, David van der Poel, Giovanni Aleotti, Antonio Tiberi en Pello Bilbao maakten kennis met het Poolse asfalt. Net als Sam Oomen en Johan Jacobs: het is inmiddels duidelijk dat de Nederlander (last van de pols) en Zwitser (gebroken sleutelbeen) vandaag niet aan de start zullen verschijnen van de tweede etappe.

Ook Tolhoek moet de Ronde van Polen na één etappe alweer verlaten. De 28-jarige klimmer lijkt op basis van de eerste röntgenfoto’s geen breuken te hebben overgehouden aan de val, maar heeft wel last van zijn ribben en rechterschouder. De Zeeuw stapt uit voorzorg dan ook niet meer op voor rit twee naar Zamość.

Nieuwe tegenvaller

Het is voorlopig nog niet het seizoen van Antwan Tolhoek. De Nederlander wist de voorbije maanden – mede door ziekte – niet zijn gebruikelijke niveau te halen. Zijn (voorlopig) beste uitslag behaalde hij in zijn eerste koers van het seizoen in februari. In de Ronde van Valencia werd hij veertiende in de algemene rangschikking, met als sportieve uitschieter een zesde stek in de eerste etappe naar Torralba del Pinar.