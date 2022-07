Ronde van Polen 2022: Dit zijn de uitvallers

Hopelijk krijgen we in de Ronde van Polen 2022 niet dezelfde taferelen als in de Ronde van Zwitserland dit jaar. Maar hoe je het ook wendt of keert, er zullen renners zijn die de WorldTour-koers niet beëindigen. Genoeg coureurs die door valpartijen, ziekte, onderkoeling of oververmoeidheid de strijd moeten staken. Een overzicht van de opgevers in de Ronde van Polen 2022.

Uitvallers

Etappe 1

1 Baptiste PLANCKAERT (INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATÉRIAUX) DNF

Etappe 2