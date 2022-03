Aleksandr Vlasov roept op tot vrede in Oekraïne

Aleksandr Vlasov heeft via social media van zich laten horen met betrekking tot de situatie in Oekraïne. De 25-jarige renner, uitkomend voor BORA-hansgrohe, ziet lijdzaam toe hoe ‘zijn’ Rusland oorlog voert tegen Oekraïne. De klimmer roept op tot vrede.

Vlasov heeft het op zijn Instagram-pagina over een ‘moeilijke situatie voor iedereen’. “Ik wil, net als heel veel Russen, alleen maar vrede. Ik ben geen politiek persoon, maar aan normale Russen is nooit gevraagd of we oorlog willen. Het is voor iedereen een schok en ik hoop dat het zo snel mogelijk stopt. Ik voel mee met alle mensen die lijden. Ik hoop dat er snel vrede zal zijn.”

“Ik ben een atleet en mijn doel moet zijn om mensen over de grens met elkaar te verbinden, in plaats van hen uit elkaar te drijven. Dat zou de rol van sport moeten zijn”, is Vlasov van mening. Eerder besloot ook Pavel Sivakov, een landgenoot van Vlasov, zich uit te spreken tegen de Russische inval en oorlog in Oekraïne.

Vlasov zal zijn land voorlopig niet (direct) vertegenwoordigen, aangezien de UCI een serie maatregelen heeft aangekondigd in verband met de huidige situatie in Oekraïne. De klimmer mag wel koersen onder een neutrale vlag: elke deelname van Russische of Belarussische atleten moet neutraal zijn en organisatoren wordt verzocht elke verwijzing naar Rusland of Belarus in te trekken en te vervangen door een neutrale verwijzing of benaming.

